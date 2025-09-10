Caroline Tronelli, fidanzata di Stefano De Martino, sparisce dai social dopo la bufera mediatica: che cosa è successo.

Negli ultimi mesi Stefano De Martino è stato protagonista non solo della televisione ma anche della cronaca rosa. La sua nuova relazione con Caroline Tronelli, giovane e fino a poco tempo fa sconosciuta al mondo dello spettacolo, ha attirato una forte attenzione mediatica. Ma un evento recente ha cambiato le cose, spingendo Caroline a una scelta drastica che non è passata inosservata. Scopriamo che cosa sta succedendo.

La scelta della fidanzata di Stefano De Martino

Caroline Tronelli, 22 anni, è finita nel mirino del gossip dopo la conferma della sua relazione con Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e volto amato dal pubblico. I due si conoscono da tempo, complice l’amicizia tra il presentatore e il padre della giovane, ma solo di recente hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del sole.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Negli ultimi mesi la coppia è stata spesso immortalata insieme, segno di un legame che sembrerebbe crescere rapidamente.

Tuttavia, l’improvvisa notorietà e soprattutto una grave violazione della privacy hanno cambiato le carte in tavola. Alcuni video privati, rubati dalle telecamere di sorveglianza dell’appartamento di Caroline, sono infatti circolati in rete, generando una vera bufera mediatica. L’episodio ha scosso profondamente la ragazza, che ha scelto di reagire in modo netto.

Caroline Tronelli si allontana dai social

Il gesto è stato chiaro: Caroline Tronelli ha deciso di sparire dai social network. Il suo profilo Instagram, attivo e seguito fino a poche settimane fa, risulta attualmente non disponibile. Una scelta che appare come una presa di distanza dal clamore che ha travolto la sua vita privata e sentimentale.

Chi la conosce sottolinea come Caroline non fosse abituata a gestire l’attenzione costante dei media, fomentata dalla segnalazione che ha visto la ragazza e il conduttore dal ginecologo, che avrebbe scatenato voci di una presunta gravidanza.