La star de La Casa di Carta, Úrsula Corberó, ha rivelato ai suoi fan una splendida notizia: l’attrice è in dolce attesa.

Úrsula Corberó ha sorpreso i fan con un annuncio inatteso e dolcissimo. L’attrice spagnola, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Tokyo nella serie Netflix La Casa di Carta, ha confermato di essere incinta del suo primo figlio. La notizia è arrivata attraverso uno scatto ironico e tenero, accolto da una pioggia di like e commenti di amici, colleghi e volti noti. L’immagine, arricchita da un dettaglio simbolico, ha lasciato intuire che la coppia sia in attesa di una bambina.

L’annuncio social e la gioia dei fan

Con una fotografia condivisa sul suo profilo, Úrsula Corberó ha mostrato il pancione, seduta su un divano bianco e avvolta in una sottoveste dello stesso colore con dettagli in pizzo.

Sul ventre spiccava un fiocco rosa, particolare che non è passato inosservato e che ha fatto pensare subito a una femminuccia in arrivo. “A volte la tecnologia crea miracoli, ma stavolta il miracolo è reale“, ha scherzato l’attrice facendo riferimento all’intelligenza artificiale, tema che aveva introdotto nel post.

La reazione del pubblico è stata immediata: tra i messaggi più affettuosi spiccano quelli di Chiara Ferragni e di diversi colleghi conosciuti sul set della serie che le ha dato fama internazionale.

La storia d’amore con Chino Darín

Al centro della notizia c’è anche Chino Darín, attore e produttore argentino, compagno di Úrsula Corberó da circa dieci anni.

I due si erano incontrati nel 2015 sul set della serie El Embajador, dove interpretavano una coppia. In più occasioni hanno raccontato che proprio durante le riprese di una scena particolarmente intensa è nato il primo bacio, seguito da una cena e dall’inizio della loro relazione.

“È stato tutto naturale, quasi inevitabile” ha rivelato l’attrice in passato. Oggi, la coppia si prepara a vivere una nuova fase della loro storia con l’arrivo della prima figlia.