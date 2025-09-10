Pupo attacca Barbara D’Urso: la stoccata su Ballando con le stelle

Pupo ironizza su Barbara D’Urso e il suo ritorno a Ballando con le Stelle con dichiarazioni pungenti: “Sarò proprio rovinato”.

Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come Pupo, ha festeggiato i suoi settant’anni con un’intervista che ha fatto discutere. Il cantante, noto per la sua ironia e per non avere peli sulla lingua, ha toccato vari temi della sua vita personale e professionale. Ma è stato un commento su Barbara D’Urso, pronta a rientrare in televisione con Ballando con le Stelle 2025, a catturare maggiormente l’attenzione. Scopriamo che cosa ha detto.

Le parole di Pupo su Barbara D’Urso

Nel corso della chiacchierata, Pupo ha affrontato con schiettezza le voci che lo hanno legato a Barbara D’Urso, negando qualsiasi flirt con la conduttrice.

“So bluffare, ma non invento” ha dichiarato con il suo consueto tono diretto, prima di lanciare una stoccata che non è passata inosservata.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

“La guarderò a Ballando con le Stelle, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte, ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato” ha aggiunto, sottolineando di non avere alcuna intenzione di partecipare al celebre programma.

La frase ha rapidamente acceso i riflettori, mostrando ancora una volta il carattere provocatorio e ironico dell’artista, che non risparmia frecciate nemmeno ai colleghi del mondo dello spettacolo.

Il ritorno della conduttrice e i precedenti in Rai

Barbara D’Urso, dopo due anni lontana dalle telecamere e l’uscita forzata da Pomeriggio 5, è pronta a rimettersi in gioco sulla rete concorrente, proprio in Rai. La scelta di approdare a Ballando con le Stelle rappresenta un’occasione significativa di riscatto e una possibilità per dimostrare di avere ancora un forte legame con il pubblico.

Se per Pupo questa decisione equivale a un “accontentarsi”, resta il fatto che la televisione italiana ha spesso riservato sorprese in casi simili.

Un esempio lampante è quello di Mara Venier, che anni fa lasciò la Rai per approdare a Mediaset, chiamata da Maria De Filippi come giudice di Tú sí que vales. Il suo ritorno nella tv di Stato si rivelò vincente, tanto da riportarla al timone di Domenica In, programma che conduce tuttora con grande successo.