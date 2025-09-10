Sanremo 2026: annuncio a sorpresa dei Jalisse dopo il ventottesimo “no”

I Jalisse ci riprovano: inviano un nuovo brano a Sanremo 2026 dopo 28 rifiuti consecutivi, la scelta di Carlo Conti.

La corsa verso Sanremo 2026 è appena cominciata, e già si registrano le prime notizie che fanno discutere. Dopo settimane di attesa, la conferma è arrivata: la nuova edizione del Festival si terrà come da tradizione al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio, con Carlo Conti nuovamente al timone. Ma tra i tanti artisti che hanno inviato i loro brani alla direzione artistica, spicca un nome che non lascia indifferenti.

I Jalisse ci riprovano dopo 28 rifiuti

Il settimanale Chi ha rivelato un retroscena che ha subito attirato l’attenzione: i Jalisse hanno deciso di inviare un nuovo brano per partecipare a Sanremo 2026.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, il duo che nel 1997 vinse il Festival con “Fiumi di parole“, non hanno mai smesso di inseguire il sogno di tornare in gara sul palco dell’Ariston.

Jalisse

Tuttavia, nelle ultime 28 edizioni hanno ricevuto altrettanti rifiuti, diventando simbolo di una perseveranza che sorprende e incuriosisce. Ora ci riprovano ancora una volta, con la speranza che questa sia la volta buona. Ma l’ultima parola spetta al direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, che ha già dato qualche piccola indiscrezione sui brani ascoltati.

Carlo Conti rivela: “Tante belle canzoni in arrivo”

Intanto Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, ha iniziato a dare i primi indizi sul lavoro in corso.

In una dichiarazione ha spiegato: “Iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle“.

Come da tradizione, le anticipazioni ufficiali sul cast dei Big arriveranno al Tg1 della domenica, ma già sul web circolano indiscrezioni sui possibili partecipanti. Grande attesa quindi per capire se davvero i Jalisse riusciranno a tornare in gara dopo tanti tentativi, o se dovranno attendere ancora.

La risposta arriverà solo a dicembre, quando i nomi dei Big verranno svelati.