Adriano Celentano, scoppia il caos con la Rai: “Rispondete”

Colpo di scena: bufera in casa Rai dopo un post social pubblicato dalla moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori. Cosa è successo.

Dopo essere stato al centro di un vero e proprio caso che ha coinvolto Teo Teocoli, ecco il nome di Adriano Celentano tornare con prepotenza alla cronaca e alle notizie del mondo dello spettacolo. La novità riguarda un post social che sua moglie, Claudia Mori, ha condiviso menzionando la Rai e quello che sarebbe dovuto essere il ritorno in tv del “molleggiato”.

Claudia Mori: il messaggio su Adriano Celentano e la Rai

La moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, ha stupito tutti in queste ore andando a pubblicatre un post che è destinato a far discutere addetti ai lavori, spettatori e fan dell’artista. La donna ha condiviso quella che sembra essere una lettera mandata all’indirizzo dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi ,che racconta di un incontro avvenuto in passato per organizzare il ritorno di Celentano sul piccolo schermo.

Claudia Mori e Adriano Celentano – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo al contenuto della missiva resa pubblica, pare che tra le parti ci sia stato, non troppo tempo fa, un incontro nel quale, di fatto, era stato quasi concordato un ritorno sul piccolo schermo nella tv di Stato di Celentano. Un qualcosa che, però, a quanto pare ancora non si è concretizzato in quanto la Rai sarebbe “scomparsa”.

Le parole di Claudia Mori

“Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai”, sono queste le parole della Mori nella lettera intestata a Rossi. “Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro”.

La donna ha quindi proseguito nel messaggio inviato e pubblicato: “Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede dott. Rossi, una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare. Cordiali saluti, Claudia Mori”.