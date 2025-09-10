“Inarrivabile”: l’inedito post di Fabrizio Corona

Un modo diverso di porsi rispetto a quello a cui ha abituato i suoi seguaci: il post con dedica di Fabrizio Corona fa il boom sui social.

Solamente qualche giorno fa, Fabrizio Corona aveva sorpreso tutto mostrandosi insieme al suo primogenito e lanciando un messaggio molto importante riguardo la vita e i sogni. Una scelta inaspettata e che, ora, è stata replicata ma con destinatario diffferente. L’ex re dei paparazzi, infatti, si è mostrato, ora, in veste di fidanzato innamorato con la sua Sara Barbieri con la quale ha festeggiato l’anniversario.

L’anniversario di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Nelle ultime ore, dando uno sguardo ai profili social di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, è stato possibile ricostruire le recenti tappe della coppia che ha festeggiato in modo molto romantico il proprio quarto anniversario. I due, stando alle stories condivise, si sono avventurati in Francia, precisamente a Parigi, da dove si sono fatti vedere con grande gioia.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Insiema ai piccioncini, ovviamente, era presente anche il piccolo di casa, Thiago, che ha reso i due assolutamente felici e molto uniti, almeno stando ai commenti dei diretti interessati e a ciò che ogni tanto i due mostrano sui social.

La dedica social

A rendere ancora più speciale la giornata di Corona e della Barbieri, una dedica che proprio l’ex re dei paparazzi ha voluto fare alla sua dolce metà. In un post, il buon Fabrizio ha scritto: “Quattro anni insieme, un bambino di 8 mesi e 15 kg, è te, la mia Saretta, unica, inarrivabile, inconfondibile, che ha rapito per sempre il mio cuore”, il tutto accompagnato da uno scatto di coppia mentre i due si abbracciano affettuosamente.

Sara e Fabrizio stanno quindi vivendo nel modo migliore la loro relazione e chissà che in un futuro non troppo lontano non possano esserci altre novità che riguardano l’ipotesi di matrimonio e, magari, pure un altro bebè.