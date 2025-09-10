“Fanno male”: Caterina Balivo in lacrime in diretta tv, il video

Momento toccante in diretta tv per Caterina Balivo che a La Volta Buona si è aperta per una ragione molto importante.

La nuova stagione de La Volta Buona su Rai 1 è iniziata col botto. Diverse le storie e le interviste toccanti. Dopo il momento di emozione di Barbara Chiappini, nella puntata odierna è toccato alla conduttrice Caterina Balivo avere un attimo di titubanza mentre parlava di un argomento a lei molto caro e che l’ha vista protagonista in prima persona.

Caterina Balivo e le critiche a mamme e nonne

Nel corso della puntata di mercoledì 10 settembre de La Volta Buona è stato affrontato un tema molto delicato. Caterina Balivo e alcune delle sue ospiti hanno parlato di maternità e di lavoro ma soprattutto di come la vita privata e il diventare madre possa in qualche modo, per la società, essere “un problema”. In questo senso, la padrona di casa e non solo hanno preso una posizione piuttosto forte.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Raccontando le proprie storie e facendo vedere alcuni momenti vissuti, si è aperto il dibattito di come sia profondamento sbagliato giudicare e spesso criticare le scelte delle donne in merito alla maternità e al ritorno alla vita professionale dopo aver partorito.

L’emozione in diretta: il video

“Confermo, le critiche ci sono sempre”, ha deciso di prendere parola la Balivo dopo essere stata coinvolta in un servizio che parlava appunto di mamme che tornavano a lavoro dopo poco tempo dal parto. “Riguardando quel momento del mio annuncio, mi ricordo proprio quando tornai a lavorare, dopo un mese e mezzo dal parto, fui massacrata di critiche, perché mi dicevano molte donne, perché ‘sei tornata in televisione, devi restare a casa ad allattare tua figlia, a crescerla’”.

Con la voce rotta quasi dal pianto, la donna ha quindi concluso il proprio discorso: “Ancora oggi, io adesso non sapevo che voi mettevate la mia foto, mi commuove perché le critiche fanno male anche a distanza di tempo, perché ogni donna sceglie cosa fare col proprio corpo e con la propria figlia”, ha detto prendendo anche in modo personale la questione.