Incontro a sorpresa: Fedez e Giovanni Tronchetti Provera avvistati insieme davanti la scuola dei figli, che cosa è successo.

Un incontro inaspettato ha attirato l’attenzione dei fotografi davanti a una scuola di Milano. Fedez, Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni si sono trovati nello stesso luogo per accompagnare i rispettivi figli, un momento che rappresenta anche un’occasione significativa che ha mostrato nuove dinamiche familiari. Ma scopriamo com’è andato l’incontro tra l’ex marito di Chiara e l’attuale compagno.

L’incontro tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’ex marito di Chiara Ferragni ha incrociato per la prima volta in pubblico il nuovo compagno dell’imprenditrice digitale. Fedez e Giovanni Tronchetti Provera si sono scambiati una stretta di mano e qualche parola, sotto lo sguardo attento della stessa Ferragni, presente davanti alla scuola dei figli Leone e Vittoria.

Tuttavia, secondo diversi presenti, il rapper sarebbe apparso inizialmente teso e quasi a disagio. Successivamente, aggiunge Today, hanno avuto uno scambio cordiale.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

L’incontro ha segnato anche il debutto ufficiale della coppia Ferragni-Tronchetti Provera in un contesto familiare, dopo la conferma della loro relazione attraverso le foto condivise sui social qualche settimana fa.

La scena è stata resa ancora più significativa dalla presenza di Nicole Moellhausen, ex moglie dell’imprenditore, che a sua volta accompagnava i figli.

Fedez e Tronchetti Provera di nuovo insieme

L’appuntamento davanti alla scuola non ha rappresentato un vero e proprio debutto tra i due uomini. Già nel Natale 2024, infatti, entrambi avevano partecipato alla recita scolastica dei figli, allora ancora legati alle rispettive mogli. In quell’occasione, però, non ci fu alcuna interazione: il rapper e l’imprenditore si ignorarono completamente, pur essendo nello stesso ambiente.

Oggi la situazione è profondamente cambiata, e i due hanno mostrato un atteggiamento maturo, nonostante le presunte frecciatine da parte di Fedez indirizzate al nuovo compagno della Ferragni.

Pare, quindi, che nella famiglia Ferragni-Lucia sia tornato il sereno nonostante la separazione, per il bene dei figli.