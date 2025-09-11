“Un incontro durato 55 minuti”: cosa si sono detti Harry e re Carlo, l’indiscrezione

Principe Harry incontra re Carlo a Londra: un’ora di colloquio privato accende la speranza di riconciliazione.

Il principe Harry ha rivisto suo padre re Carlo III a Londra, dopo oltre un anno e mezzo dall’ultimo incontro. La visita, avvenuta alla Clarence House, è stata definita da molti osservatori come un momento potenzialmente decisivo per i rapporti all’interno della Royal Family. Nonostante la durata contenuta del colloquio, circa cinquantacinque minuti davanti a una tazza di tè, l’atmosfera sembra essere stata distesa. Ma scopriamo tutti i dettagli del loro incontro.

Un’ora davanti a una tazza di tè

Il duca di Sussex è tornato nel Regno Unito da solo, senza moglie né figli, per partecipare ad alcuni eventi di beneficenza. In questa occasione ha colto l’opportunità di rivedere il padre, segnando così la fine di un lungo silenzio che durava da oltre diciotto mesi.

L’ultimo incontro diretto risaliva al febbraio 2024, quando Harry era volato a Londra dopo aver saputo della diagnosi di cancro del sovrano. All’epoca aveva espresso pubblicamente il desiderio di una riconciliazione, che oggi sembra aver trovato una prima concretizzazione.

Re Carlo III

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, l’incontro è stato percepito come un tentativo di superare vecchie incomprensioni. “Non si può cancellare il passato in un’ora, ma è un inizio” avrebbe commentato una fonte vicina a Buckingham Palace, che ha sottolineato l’importanza simbolica del gesto.

Tuttavia, rimane incerto se il riavvicinamento potrà estendersi anche a William, che secondo indiscrezioni continuerebbe a disapprovare le scelte del fratello minore.

Harry e William, una frattura ancora aperta

Il rapporto tra i due fratelli resta il punto più delicato. William non avrebbe mai accettato l’allontanamento di Harry dalla vita reale e ancor meno la sua gestione mediatica delle vicende familiari.

La distanza, sia geografica sia emotiva, sembrerebbe essere quindi ancora marcata. Eppure, l’incontro tra Harry e Carlo potrebbe rappresentare un segnale incoraggiante per un futuro ricongiungimento.

Come dichiarato da un osservatore reale, “Ogni gesto conta, soprattutto quando è la malattia a ricordare quanto siano preziosi i legami familiari“.