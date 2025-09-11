Scintille in Rai: “Qualcosa non ha funzionato”, il noto conduttore sbotta in diretta, il video

Milo Infante commenta il problema tecnico su Rai2 e la linea passata a Pierluigi Diaco, la frecciatina non passa inosservata.

Il pomeriggio di Rai2 di mercoledì 10 settembre è stato movimentato da un inconveniente tecnico che ha interrotto la regolare programmazione di Ore 14, il talk condotto da Milo Infante. Durante un collegamento, il conduttore è stato costretto a mandare la pubblicità per un guasto improvviso in regia. Non sono mancate le frecciatine e i commenti pungenti da parte del conduttore televisivo. Ma scopriamo che cosa è successo.

Milo Infante e il problema tecnico

“C’è un problema con la dottoressa Bruzzone? Ripristiniamolo. Ah abbiamo un problema tecnico? Va bene. Devo mandare la pubblicità adesso? Allora chiedo scusa, pubblicità! Perché?” ha detto in diretta prima del taglio.

La pausa, però, non è stata seguita dal ritorno immediato della trasmissione, bensì dall’ingresso inatteso di Pierluigi Diaco con il suo programma BellaMa, in onda solitamente in un’altra fascia oraria.

Infatti, a sorpresa, subito dopo la pubblicità, è apparso in studio Pierluigi Diaco, accompagnato da Rita Forte e Memo Remigi. “Sono 10 minuti dopo le 15, un orario inconsueto per BellaMa – ha spiegato Diaco –. Raccontiamo la verità a chi ci segue da casa: era in corso Ore 14 che solitamente finisce alle 15:27 e il nostro lancio è previsto alle 15:22. Io sono stato chiamato di corsa per prendere la linea per un problema tecnico al centro di produzione di Milano. Ma noi siamo pronti a partire!”.

Il conduttore ha intrattenuto il pubblico, fino a quando la regia gli ha chiesto di restituire la linea. “Mi dicono di restituire la linea, partiremo a questo punto prima. E tutto questo su Rai2, la rete del buon umore! A tra pochissimo!” ha concluso Diaco prima della nuova interruzione.

Qui il video di quello che è successo.

15:06, c'è qualche problema tecnico in regia a Ore 14, vanno in pubblicità con un Milo Infante che si chiede "perché?". Diaco fa una lunga anteprima e afferma che avrebbe iniziato prima, poi rende la linea alla "rete del buon umore" e Infante spiega…pic.twitter.com/Nf9Bbvlwqo — LALLERO (@see_lallero) September 10, 2025

La replica di Milo Infante

Risolto il guasto, Milo Infante è tornato regolarmente in onda e non ha nascosto un certo disappunto per quanto accaduto.

“Avete capito che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto – ha commentato –. Abbiamo avuto un piccolissimo problema tecnico e abbiamo dovuto riavviare delle macchine, ma è stato dato un messaggio sbagliato al nostro amico Diaco che ci ha portato via tre minuti di trasmissione“.

Il conduttore ha, poi, aggiunto: “Ma non è colpa di Pierluigi, gli mandiamo un abbraccio. Vi spieghiamo quello che accade perché siamo una casa di vetri. Quando qualcuno sbaglia lo diciamo. Spesso sbagliamo noi, ma questa volta non abbiamo sbagliato noi“.