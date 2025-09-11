Raimondo Todaro al centro del gossip: spunta il rumor di un nuovo flirt, sarebbe un’ex scelta di Uomini e Donne.

Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, il nome di Raimondo Todaro torna a occupare le pagine del gossip. Negli ultimi giorni, infatti, è emersa un’indiscrezione che lo vedrebbe legato a un volto noto di Uomini e Donne. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le voci si fanno insistenti e i social sembrano alimentare ulteriormente la curiosità del pubblico. Scopriamo i dettagli del rumor.

La separazione con Francesca Tocca

Per diversi mesi si era parlato di crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ma solo poco tempo fa è arrivata la notizia ufficiale della separazione. Nonostante la decisione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno, soprattutto per il bene della loro figlia.

Volti della televisione e ballerini, Raimondo Todaro e Francesca Tocca nella foto – www.donnaglamour.it

La ballerina, ospite a Verissimo, ha spiegato come sono andate realmente le cose: “Abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di salvare il matrimonio, per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Con lui c’è un bene che va oltre. Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore“.

Parole che confermano quanto la rottura sia stata dolorosa ma allo stesso tempo condivisa con rispetto reciproco.

L’indiscrezione sulla nuova fiamma di Raimondo Todaro

Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rilanciato una segnalazione ricevuta da una follower: secondo quanto riportato, Raimondo Todaro starebbe frequentando Gaia Gigli, ex corteggiatrice e scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne.

La loro relazione, nata davanti alle telecamere, era durata solo pochi mesi, ma la giovane aveva comunque lasciato il segno tra il pubblico del dating show.

Oggi, a distanza di tempo, il suo nome torna sotto i riflettori grazie all’accostamento al ballerino. A incuriosire i fan sono state soprattutto alcune interazioni social tra i due, che non sono sfuggite agli occhi più attenti.

Al momento, però, né Todaro né la Gigli hanno confermato o smentito il presunto legame.