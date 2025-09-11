Sergio Muniz racconta a La volta buona la malattia rara del figlio: la rivelazione emoziona i fan, scopri i dettagli.

Ospite della trasmissione televisiva La volta buona, andata in onda mercoledì 10 settembre, Sergio Muniz ha scelto di condividere con il pubblico un aspetto molto delicato della sua vita privata. L’attore e modello spagnolo, legato a Morena Firpo, ha parlato del figlio Yari, nato nel 2021, e ha rivelato per la prima volta la malattia rara con cui il bambino deve convivere.

La malattia rara del piccolo Yari

“Mio figlio ha una malattia rara della pelle” ha raccontato Muniz davanti alle telecamere, specificando che si tratta di epidermolisi bollosa.

Si tratta di una condizione estremamente rara che rende la pelle molto fragile e soggetta a lesioni anche per minimi traumi.

“Ha una pelle molto delicata, ma sta bene” ha chiarito l’attore, che ha rivelato come i progressi della ricerca abbiano portato a sviluppare una nuova proteina capace di compensare la mancanza di collagene nella cute del bambino. Un risultato che gli consente di guardare al futuro con maggiore fiducia, pur nella consapevolezza della rarità della malattia. Muniz ha infatti spiegato che nel mondo sono stati riconosciuti soltanto altri quattro casi simili.

L’appello di Muniz: ricerca e sanità pubblica fondamentali

Il modello spagnolo ha approfittato della sua testimonianza per lanciare un messaggio più ampio, che riguarda non solo la sua famiglia, ma tutti coloro che affrontano condizioni mediche rare e complesse.

“La ricerca è importantissima, come è fondamentale la sanità pubblica” ha dichiarato Muniz, ribadendo il valore del sostegno scientifico e istituzionale per garantire cure efficaci e accessibili.

Le sue parole hanno suscitato commozione e riflessione tra il pubblico, e hanno dimostrato come dietro la notorietà possano nascondersi battaglie quotidiane vissute con discrezione.