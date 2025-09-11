“Se tutte le segretarie sono trattate così”: Katia Ricciarelli e la frecciatina sull’eredità di Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, furiosa, commenta il testamento di Pippo Baudo e l’eredità alla segretaria Dina Minna e ai figli.

Dopo l’apertura del testamento di Pippo Baudo, le reazioni non si sono fatte attendere. Tra le voci più attese c’era quella di Katia Ricciarelli, ex moglie del celebre conduttore. L’artista lirica ha espresso con chiarezza la sua opinione, lasciando trasparire disappunto e una vena polemica, soprattutto in merito alla spartizione del patrimonio, stimato in circa dieci milioni di euro. Le sue parole hanno riacceso i riflettori non solo sul lascito, ma anche sui rapporti familiari e personali che hanno accompagnato gli ultimi anni di vita del presentatore.

Le critiche alla divisione dell’eredità

Il punto che ha maggiormente colpito Katia Ricciarelli riguarda la decisione di Pippo Baudo di lasciare la stessa quota di eredità ai suoi due figli, Alessandro e Tiziana, e alla storica segretaria Dina Minna.

“Non ritengo sia giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri“, ha dichiarato Ricciarelli, come riportato da Today, ricordando il suo lungo matrimonio con il conduttore, durato dal 1986 al 2004. Un commento che mette in discussione la scelta di Pippo e che sembra riferirsi anche alle parole della stessa Dina, la quale aveva spiegato di aver vissuto trentasei anni al fianco del conduttore, curandone l’agenda e supportandolo in ogni fase della carriera.

Pippo Baudo – www.donnaglamour.it

La soprano non ha nascosto la sua perplessità: “È stato un padre per lei? A me non risulta, ma sono fatti loro“. Una frase che conferma il distacco con cui guarda a questa vicenda, pur senza rinunciare a una frecciata pungente.

La frecciata di Katia e i rapporti con Pippo

Pur chiarendo di non avere interessi economici legati all’eredità, Ricciarelli ha aggiunto con ironia: “Lavoro da una vita, non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere“. Un commento che ha fatto discutere, in linea con il suo stile diretto e senza filtri.

Negli ultimi mesi, però, i rapporti tra i due ex coniugi si erano raffreddati. Katia ha rivelato di essere stata esclusa dalle informazioni sulle condizioni di salute di Baudo e ha ammesso con amarezza: “Non so neppure di che cosa sia morto“.