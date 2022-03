Sergio Muniz è stato ospite a “Oggi è un altro giorno”, ripercorrendo la sua carriera e qualche curiosità sulla sua vita.

Serena Bortone, ancora in collegamento da casa a causa Covid-19, ha ospitato a “Oggi è un altro giorno l’attore Sergio Muniz, che è attualmente a teatro con lo spettacolo “Il Prisma”, uno spettacolo ispirato ai Pink Floyd.

Durante l’intervista, Sergio Muniz ha raccontato dei suoi lati oscuri: “Ho tanti lati oscuri, ma non sono per forza negativi. La nostra realtà è un mix di tutti e due gli aspetti”

Essendo stato per quasi 30 anni in Italia un sex symbol, Sergio ammette però di non essere un vero seduttore nella vita privata: “Di natura sono fedele anche se sono stato infedele e farfallone per alcuni periodi… e non sono mai stato bravo a conquistare le donne”

Infine, Muniz ha ricordato la sua vittoria all’Isola dei Famosi, il vero momento che ha svoltato la sua professione: “Sono stato catapultato in un mondo dello spettacolo che non conoscevo. Bisogna imparare a essere sotto i riflettori per una persona come me che nasce timida. Bisogna essere sempre se stessi. L’attore diventa bravo quando non mente. Per me è stato difficile il chiacchiericcio. Noi siamo maschere, ma molto spesso la gente ti mette maschere che tu non senti. Mi hanno dipinto come uno frivolo, che esce la sera, ma non sono mai stato molto notturno. Mi feriva essere giudicato frivolo”

Riproduzione riservata © 2022 - DG