Dopo sei stagioni, Elena Sofia Ricci dice addio a Che Dio Ci Aiuti, la fiction di Rai 1 che l’ha vista protagonista nel ruolo di Suor Angela.

Il personaggio di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti è stato amatissimo da tutti i telespettatori appassionati della fiction, ma purtroppo Elena Sofia Ricci ha dato un annuncio importante per la settima stagione.

Infatti, l’attrice pare che lascerà lo show. Sembra proprio che, così come accaduto con Don Matteo, la protagonista Elena Sofia Ricci potrebbe lasciare gradualmente il proprio posto.

Nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti, arrivato alla settima stagione, in onda nella prossima stagione televisiva, l’attrice potrebbe partecipare solo per qualche puntata. Ecco cosa ha dichiarato l’amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabei ha dichiarato: “La settima sarà la stagione dell’uscita di Elena Sofia Ricci”

A quanto pare, infatti, l’attrice protagonista avrebbe scelto di staccare un po’ la spina da questo impegno con Che Dio Ci Aiuti, per poter sperimentare nuovi linguaggi e cimentarsi in nuovi progetti per la tv e il cinema.

La notizia è stata presa un po’ male sui social dai fan della fiction, che in tanti anni si sono affezionati particolarmente al personaggio di Suor Angela.

