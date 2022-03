Ieri sera è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi, a cui partecipano Jeremias Rodriguez con il papà. Cecilia gli fa un augurio speciale.

Tra gli ospiti in studio ieri all’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, c’era anche Cecilia Rodriguez, lì per sostenere il padre Gustavo e il fratello Jeremias, naufraghi di questa nuova edizione.

Dopo aver lottato a denti stretti, Jeremias e Gustavo sono riusciti a guadagnarsi il titolo di primi leader di questa edizione. Cecilia, quindi, è molto fiera del primo traguardo raggiunto dai suoi uomini e di come sia iniziata per loro questa meravigliosa e dura avventura a L’Isola dei Famosi.

Oggi pomeriggio, attraverso una serie di stories su Instagram, Cecilia ha commentato la prima puntata con i suoi fan, augurando al papà e al fratello un percorso bellissimo: “Ieri ero super emozionata veramente tanto emozionata perchè non sono abituata a vedere il mio papà in TV però sono molto contenta che si facciano questa esperienza quindi non vedo l’ora di vederli in azione. Un grandissimo in bocca al lupo al mio papà, e al mio fratello. Vi auguro che questa esperienza possa darvi qualcosa in più di quello che avete già. Los amo con todo mi corazón, soy ya fans N 1 vostra“

Inoltre, Cecilia ha risposto alla domanda di un follower, che chiedeva come mai i due Rodriguez partecipano all’Isola e non la mamma Veronica: “Perchè volevano Jereamis e papà. Voglio mettere in chiaro subito, sembra che noi famiglia Rodriguez ci raccomandiamo, ci proponiamo a tutti i reality. La verità e che ci vogliono tutti e quindi noi accettiamo e regaliamo belle emozioni. Volevano papà e Jeremias quindi niente li abbiamo convinti. La mamma lasciamola a casa che ne abbiamo tanto bisogno di lei“

