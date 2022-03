L’ex compagno di Belen, è stato paparazzato insieme ad un’altra donna con atteggiamenti molto complici: che abbia una relazione?

Dopo essersi lasciato con Belen da cui ha avuto la figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese è piombato nel silenzio. Nessuna dichiarazione da parte dell’ex hairstyle sulla sua ex e neanche una foto con altre donne, fino a questo momento. I paparazzi del settimanale Chi lo hanno pizzicato insieme a una donna misteriosa.

Chi è la presunta nuova fiamma di Antonino?

Antonino e la donna misteriosa sono stati fotografati mentre erano in un locale a Milano, nessun bacio o effusione evidente ma sorrisi e complicità. Secondo l’indiscrezione di Chi, potrebbe trattarsi di Nanda Isaia, come riporta Today: “Sembra la nota trainer di yoga Nanda Isaia, ma visto che lui non commenta e lei neppure, nè a voce nè sui social, la certezza non c’è“. Infondo, dalla fine della relazione con Belen sono passati mesi e proprio la conduttrice si è già riavvicinata al suo Stefano con il quale si frequentano di nuovo. Che anche l’ex hairstyle si sia rifatto una vita? Per ora non ci sono dichiarazioni da parte dei diretti interessati ma sono indiscrezioni e rumor, non ancora confermati. Attendiamo qualche post social da parte di Antonino.

