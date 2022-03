Dopo la prima puntata de La Pupa e il Secchione, si consuma un altro duro scontro tra Mila e Soleil e questa volta riguarda Mirko promesso sposo di Guenda Goria.

Ennesimo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione. La pupa si sarebbe confrontata con Guenda Goria promessa sposa di Mirko, il secchione in coppia con la showgirl. L’ex gieffina si sarebbe infastidita di alcuni atteggiamenti ammiccanti che la Suarez ha rivolto al suo fidanzato. Ad intervenire contro la pupa non ha perso tempo l’opinionista fresca di GF, e tra lei e Mila volano stracci.

Lo scontro tra Mila e Soleil Sorge

Come riporta Fan Page: “Non sono sfuggiti gli atteggiamenti ammiccanti e a tratti provocatori di Mila, che assicura di non avere alcun interesse per Mirko. “Stai tranquilla Guenda che io non rubo gli uomini impegnati”, assicura Suarez lanciando una frecciata diretta all’opinionista Soleil Sorge. “Sei un grande provocatrice”, incalza Goria. “Sappi che Mirko è un ragazzo sapiosessuale. Significa che lo devi conquistare con l’intelligenza, se lo vuoi provocare devi usare altre armi”.

A questo punto, l’opinionista dà uno zero come voto alla pupa in risposta al loro scontro. La situazione tra le due è sempre più tesa e sembra non voler cessare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG