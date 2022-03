Il cantante è stato derubato da alcuni malviventi nella villa a Cellino San Marco, portandosi via oggetti per un valore notevole.

Dopo aver ospitato dei rifugiati ucraini, Albano subisce un duro colpo. Alcuni malviventi si sono intrufolati nella sua villa a Cellino e lo hanno derubato di numerosi pali di ottone nella sua vigna, per un valore di circa 4mila euro. I danni economici e non, hanno assestato un duro fendente al cantante molto legato alla sua terra.

Romina Power fa delle dichiarazioni sul furto

Come riporta Gossip e Tv, a commentare l’accaduto in un quotidiano locale è Romina Power che dichiara: “Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio. Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore“.

I carabinieri stanno ancora indagando su chi possa aver portato a segno il colpo. Si parla probabilmente di un gruppo di professionisti, specializzati in questo tipo di furti e nel trasporti di tali attrezzature. Un vero peccato per il cantante che di recente ha anche ospitato una famiglia ucraina in fuga dalla guerra.

