Quest’anno per condurre l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino, sono stati scelti Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, tre intrattenitori e artisti. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, la cantante e Cattelan potrebbero avere problemi.

A lanciare la bomba è Dagospia, che afferma che ci siano un po’ di timori da parte dello staff di Alessandro Cattelan: “Non solo, alla conduzione una diva come Laura Pausini. Gira voce che avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore. Dall’altra i timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l’effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena. Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo“

A quanto pare, l’estrema popolarità mondiale di Laura Pausini farebbe un po’ “paura” a Cattelan, che non vuole interpretare la parte del semplice co-conduttore. ovviamente, al momento si tratta solo di indiscrezioni che non sono state commentate.

Ufficialmente, infatti, né i portavoce della Pausini né quelli Cattelan hanno condiviso commenti ufficiali alla questione, quindi non sappiamo se le voci di Dagospia siano vere.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram