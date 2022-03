Valeria Marini sembra aver ritrovato l’amore con il nuovo compagno, di cui sono spuntate le primissime foto e indiscrezioni.

Dopo un periodo un po’ complicato, Valeria Marini sta riprendendo in mano la sua vita e a quanto pare ha trovato anche un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Gianluigi Martino, la showgirl pare abbia ritrovato il sorriso.

Ora starebbe frequentando Agostino Iacovo, amministratore della società Publidei s.r.l., nonché presidente del complesso aziendale Genesis Group. Qualche giorno fa, proprio l’imprenditore pubblicò una foto su Instagram insieme alla Marini, facendo intendere che sia stato un incontro lavorativo.

Iacovo sarebbe amico di Fabrizio Corona che, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto conoscere i due dando il via a questa nuova relazione romantica. In queste ultime settimane, Valeria e Agostino sono stati visti insieme diverse sere, in locali famosi nella vita mondana dei vip e di certo non si sono nascosti.

Speriamo che stavolta Valeria Marini abbia fortuna in questa relazione, così da cancellare i tanti amori passati andati male.

