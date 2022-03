Laura Pausini ha pubblicato una foto molto romantica, ringraziando il suo compagno di una vita Paolo Carta.

Laura Pausini continua ad essere sulla cresta dell’onda, con una serie in uscita imminente su Amazon Prime Video. Ma la cantante non dimentica mai la famiglia e su Instagram dedica una foto appassionata al compagno Paolo.

Tramite questo post social, Laura pubblica una foto di un bacio molto dolce con il compagno Paolo Carta, approfittando per ringraziarlo di essere sempre al suo fianco sostenendola: “Ti Amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai.”

Un post molto romantico, che la cantante ha lasciato ai suoi follower che, come sempre, hanno reagito con milioni di commenti e like apprezzando la fotografia.

La storia di Laura e Paolo

La cantante e Paolo Carta fanno coppia fissa dal 2005. La coppia ha avuto una figlia, Paola, nata nel 2013.

Musicista, 57 anni, Paolo Carta è molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha altri tre figli nati da un precedente matrimonio: Jared, Jacopo e Joseph. Proprio di recente, in occasione della festa del papà, la cantante ha condiviso sui social uno scatto del compagno insieme ai quattro figli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG