Camilla, duchessa di Cornovaglia, sta avendo maggiori responsabilità da quando la regina inizia ufficialmente a ridistribuire i patrocini a cui Meghan, duchessa di Sussex, ha rinunciato quando ha lasciato la vita reale.

La 74enne è stata nominata mecenate del Royal National Theatre, titolo precedentemente detenuto da Meghan prima che lei e suo marito, il principe Harry, rinunciassero ai loro doveri ufficiali nel gennaio 2020. Camilla è perfettamente adatta al suo nuovo ruolo di patrona del National Theatre, che è uno dei più importanti luoghi di spettacolo finanziati con fondi pubblici del Regno Unito.

Negli ultimi mesi la regina Elisabetta ha affidato a sua nuora più responsabilità e Camilla è sembrata fin troppo felice di assumerle, per rendere la vita un po’ più facile alla sovrana che sta lottando con problemi di salute.

Segnando l’inizio del suo storico giubileo di platino il mese scorso, la Regina ha dato la sua benedizione affinché la Duchessa ricevesse il titolo di Regina Consorte una volta che il marito di Camilla, il principe Carlo, salirà al trono.

