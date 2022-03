La famiglia reale britannica, e altri reali europei, si riuniranno il 29 marzo per ricordare il duca di Edimburgo, scomparso l’anno scorso all’età di 99 anni. Con loro ci sarà anche la sua consorte, Elisabetta II.

Dopo la scomparsa del Principe Filippo, la vita della Regina non è stata più la stessa e quindi, nonostante i piccoli acciacchi post Covid, Elisabetta non mancherà al memoriale di suo marito.

Per raggiungere l’Abbazia di Westminster, però, è stato pensato un piano per portare la Regina da Windsor a Buckingham Palace. Probabilmente, la sovrana verrà trasportata a bordo di un elicottero. Una volta arrivata a Londra, poi, un’automobile privata la porterà all’Abbazia.

Si dice, addirittura, che si sta pensando di costruire un tunnel fuori dalla famosa Chiesa, per evitare stress alla Regina causato da paparazzi e folla che accorrerà per onorare Filippo.

