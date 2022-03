Leone e Vittoria sono una gioia per tutta la famiglia Ferragni e Valentina, sorella più piccola di Chiara, ha trascorso un fantastico pomeriggio con loro.

Nei momenti difficili i bambini sanno portare gioia e felicità: è quello che i piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni stanno facendo in questi giorni, in cui l’intera famiglia è preoccupata per la salute di Fedez.

Ieri, Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle, ha trascorso un pomeriggio con i suoi nipoti, facendogli da babysitter. Si è divertita molto, come ha mostrato nelle sue stories e nelle foto pubblicate su Instagram, una giornata spensierata in un periodo un po’ particolare per tutti loro.

Proprio oggi, Fedez ha annunciato di dover iniziare questo percorso di cure per trattare il suo problema di salute. Giorni particolari e difficili per i Ferragnez, che però dimostrano giorno per giorno di essere sempre più uniti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG