Sembra che la regina stia annullando gli impegni ufficiali perchè il suo stato di salute non le consente di fare molti sforzi, a rischio anche il Giubileo di Platino.

Elisabetta II sarebbe costretta a utilizzare la carrozzina e la sovrana non ha voglia di farsi vedere così in pubblico. La sua agenda sta per essere drasticamente ridotta dagli impegni ufficiali per i suoi problemi di salute. Molto probabilmente dopo aver saltato le celebrazione del Commonwealth ora potrebbe essere a rischio anche il Giubileo di Platino.

La regina Elisabetta riduce di molto i suoi impegni per salute

Come riporta Il Fatto quotidiano: “Una defezione che tra i royal watcher è suonata come un campanello d’allarme, per altro veritiero visto che pochi giorni dopo da Buckingham Palace hanno fatto sapere che l’agenda degli impegni ufficiali della Regina “sarà drasticamente rivista”. Al suo posto presenzieranno il Principe di Galles o l’amato nipote William. Il motivo? Troppo affaticata per partecipare a cerimonie e incontri che la costringerebbero a stare troppo a lungo in piedi o in mezzo agli ospiti. Gli strascichi dei problemi di salute dell’ultimo anno, cui si è aggiunto il Covid qualche settimana fa, l’hanno resa più fragile e le apparizioni in pubblico sorretta da un bastone erano state un’avvisaglia chiarissima.“

