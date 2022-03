A Mattino 5, la Groppelli avrebbe dichiarato che Antonio Zequila è rifatto e che ha il parrucchino, parole fortissime contro il naufrago.

In occasione di un intervista a Mattino 5, Patrizia Groppelli esprime la sua opinione sui naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Le sue critiche però diventano abbastanza offensive nei confronti di Antonio Zequila sopratutto sul lato estetico.

Le dichiarazioni di Patrizia Groppelli che fanno discutere

Come riporta lanostratv.it, Patrizia Groppelli avrebbe dichiarato: “Sono preoccupata per Antonio Zequila perchè ha talmente tanta plastica in faccia e questo toupet e tutto il resto, cioè sono terrorizzata con il clima…Si scioglierà tutto…”. A rimanere a bocca aperta su questa dichiarazione è Federica Panicucci che mette le mani avanti dichiarando: “Guarda ti prendi le responsabilità di ciò che dici eh…“. Patrizia però risponde che si assumerà a pieno la responsabilità di aver detto che Zequila è rifatto e indossa il parrucchino. Un commento di certo molto pungente al di là della veridicità delle sue affermazioni.

Queste accuse arriveranno all’orecchio del naufrago? Ilary potrebbe far intervenire Patrizia anche in trasmissione in modo che sia direttamente Zequila a rispondere alle sue dichiarazioni. Vedremo nel prossimo appuntamento cosa succederà, potrebbero esserci colpi di scena.

Riproduzione riservata © 2022 - DG