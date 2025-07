Raimondo Todaro e Francesca Tocca si mostrano di nuovo insieme dopo la separazione: il gesto per la figlia Jasmine.

A gennaio Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano annunciato ufficialmente la loro separazione che ha posto fine al matrimonio tra i due ballerini. Ma a sorpresa, nelle scorse ore è spuntata, sul profilo Instagram della ballerina, una foto inaspettata: Raimondo e Francesca di nuovo vicini insieme alla figlia Jasmine. Si tratta di un ritorno di fiamma? Scopriamo i dettagli.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca riuniti per la figlia Jasmine

Dopo mesi di silenzio e lontananza sui social, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati a mostrarsi insieme, ma non per motivi sentimentali. L’occasione speciale è stata l’esibizione della loro figlia Jasmine, che a soli 11 anni ha già conquistato il pubblico con la sua passione per la danza, ereditata da entrambi i genitori.

La piccola si è esibita e mamma e papà non potevano mancare tra gli spettatori. A condividere le emozionanti immagini dell’evento è stata Francesca Tocca su Instagram, foto che ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan.

Nello scatto, la coppia appare sorridente e serena, unita nel sostegno alla figlia.

Il commento di Alessandra Celentano conquista tutti

Tra i tanti commenti apparsi sotto al post, non sono mancati quelli di colleghi ed ex allievi del talent Amici, come Umberto Gaudino, Emanuel Lo, Isobel Kinnear e Benedetta Vari.

Ma a spiccare è stato quello dell’iconica insegnante Alessandra Celentano, che ha scritto: “No va beh ma la bambina? Meraviglia, ma deve studiare anche classico mi raccomandooooooo“.

Un commento che ha strappato un sorriso a molti e sottolinea ancora una volta il talento precoce della giovane Jasmine.

Nonostante alcuni fan abbiano sperato in un riavvicinamento sentimentale, pare che l’incontro sia stato esclusivamente legato alla figlia. Francesca Tocca, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe legata al parrucchiere dei vip Davide Greco, mentre Raimondo Todaro avrebbe un flirt con una nota tiktoker.