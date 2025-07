Michelle Hunziker fuori da Mediaset? Il futuro televisivo della conduttrice televisiva in bilico dopo Striscia la Notizia.

Nei giorni scorsi sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione autunnale in arrivo, e le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi hanno sorpreso gli addetti ai lavori e i telespettatori. A cogliere di sorpresa è, tra gli altri, il destino di Michelle Hunziker nella rete del Biscione. Infatti, dopo anni alla guida di Striscia La Notizia, il volto storico della rete Mediaset sembrerebbe esclusa dai palinsesti della prossima stagione. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

Michelle Hunziker fuori dai palinsesti Mediaset

A far scattare l’allarme è stata una notizia diffusa dalla pagina X “La TV!”, secondo cui la conduttrice svizzera non risulterebbe assegnata ad alcun programma per il 2025-2026.

Michelle Hunziker nella prossima stagione tv potrebbe non condurre nessun programma! pic.twitter.com/2RDsw2EDbX — La TV! (@ilSanremo2023) July 5, 2025

Questa indiscrezione ha scatenato reazioni contrastanti sui social, tra chi teme un addio definitivo e chi spera si tratti solo di un periodo di pausa.

La situazione si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti radicali decisi da Mediaset. A partire dal 14 luglio, Striscia La Notizia lascerà momentaneamente il posto a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Sarabanda con Enrico Papi. Un restyling voluto da Pier Silvio Berlusconi per contrastare il calo di ascolti, soprattutto a favore del competitor Affari Tuoi su Rai 1.

Lo stesso destino tocca a Paperissima Sprint, che verrà spostato su Italia 1, liberando ulteriore spazio nella fascia preserale. Non si tratta però di una chiusura definitiva: Striscia La Notizia tornerà a novembre con una nuova veste.

Michelle Hunziker resta o va via? La smentita ufficiale

A smorzare i toni allarmistici è intervenuto il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha definito la notizia come una “fake news“. Secondo Candela, Michelle Hunziker sarà regolarmente presente nei palinsesti Mediaset anche nella prossima stagione.

Sebbene manchi ancora un comunicato ufficiale da parte dell’azienda, sembra chiaro che la conduttrice non sia affatto ai margini del sistema televisivo italiano, ma in attesa di nuovi progetti o del ritorno in scena con un format aggiornato.

Non ci resta che attendere i prossimi annunci Mediaset sui futuri progetti che vedranno la showgirl svizzera come protagonista.