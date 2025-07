Al rientro in Italia dopo la fine de L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata ricoverata in ospedale. Paura per l’ex naufraga.

La fine dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2025 ha portato conseguenze spiacevoli per alcuni dei naufraghi. Infatti, al rientro in Italia, sono ben due i concorrenti che hanno avvertito malori tali da venire ricoverati in ospedale. Dopo Mario Adinolfi, anche Loredana Cannata ha, infatti, annunciato ai suoi follower di essere stata ricoverata in ospedale. Ma scopriamo che cosa è successo e come sta adesso.

Isola dei Famosi: fame d’aria per Loredana Cannata

L’Isola dei Famosi si è appena conclusa, ma per Loredana Cannata l’avventura in Honduras ha lasciato strascichi pesanti.

Con un lungo post su Instagram, l’attrice ha raccontato di essere stata ricoverata in cardiologia a seguito di un malore avvenuto poco dopo il suo ritorno in Italia.

Le sue parole hanno immediatamente suscitato apprensione tra fan e colleghi: “Avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria‘“.

Loredana ha spiegato di essersi recata al Pronto Soccorso solo tre ore dopo essere tornata a casa, a causa dei sintomi preoccupanti. Dopo una lunga serie di analisi, è stata ricoverata presso il reparto di cardiologia del Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ancora oggi per ulteriori accertamenti al cuore e alle coronarie.

Secondo quanto dichiarato dall’ex naufraga, tutto sarebbe riconducibile a un grave incidente avvenuto durante la prova di apnea nella finale dell’Isola dei Famosi. Riguardando il video, ha realizzato di essere rimasta intrappolata sott’acqua per oltre 50 secondi, con i capelli incastrati, senza riuscire a risalire.

Le conseguenze fisiche e psicologiche dell’esperienza

“Pensavo che sarei morta così” ha scritto Cannata nel suo post. Dopo lo shock iniziale e l’adrenalina, sono emerse le conseguenze fisiche e psicologiche dell’episodio.

Loredana ha ringraziato il personale sanitario per la professionalità dimostrata e ha voluto lanciare un messaggio importante: “La sanità italiana accoglie e cura, e va ringraziata, sempre“.