Sangiovanni, il video emblematico: “Per Giulia!”

I fan già sognano qualcosa di, forse, impossibile ma chissà. L’ultimo video di Sangiovanni suoi social ha aperto possibili scenari in tema amore.

Ha raccontato da poco il motivo del suo momentano addio alla musica che, per fortuna, è stato solo un arrivederci. Ora, Sangiovanni è tornato e lo ha fatto col botto. A far parlare, però, adesso, non è solo la sua abilità da cantante ma anche la vita privata, specie dopo un video condiviso su TikTok che ha fatto sognare i suoi fan e quelli di… Giulia Stabile.

Sangiovanni e il video social

La vita professionale ma anche quella privata di Sangiovanni sono andate avanti, soprattutto all’inizio della sua carriera, in modo parallelo. Dalla scuola di Amici, il giovane artista è stato super seguito anche per la relazione con la ballerina Giulia Stabile. Proprio questa love story, ora terminata, sarebbe nuovamente al centro di qualche rumors.

Sangiovanni – www.donnaglamour.it

Ebbene sì, perché il cantante ha condiviso un video su TikTok con sottofondo musicale della canzone di Ghali ‘Barcellona’ con un particolare passaggio: “L’ultima volta che ti ho visto è stato lì, che strano rincontrarsi qui dopo il check-in”, le parole riprese del brano. Impossibile, quindi, non pensare ad un amore e nello specifico alle storie avute da Sangio.

Il sogno dei fan: “Per Giulia!”

Di questo avviso, almeno, sono stati i suoi fan che su TikTok hanno subito invaso i commenti con idee e sogni: “Ma si riferisce a Giulia Stabile?”, ha domandato un utente. “Ma è per Giulia!“, ha detto un altro con convinzione. Al momento non è dato sapere a cosa volesse riferirsi Sangiovanni ma quello che è certo è che il ragazzo stia vivendo tante emozioni.

Come se servisse qualche conferma, infatti, a corredo del filmato pubblicato, il cantante ha scritto: “finitii in un frullatoree”. Staremo a vedere se ci saranno novità o se questi rumors sulla Stabile diventeranno ancora più insistenti col passare del tempo.