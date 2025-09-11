Pietro Genuardi: il ricordo straziante della vedova in tv

Dopo la morte improvvisa di Pietro Genuardi, il mondo dello spettacolo è rimasto a bocca aperta. Le parole della vedova in tv.

Sono passati alcuni mesi dalla morte improvvisa di Pietro Genuardi. Il dolore è ancora tanto e la conferma è arrivata dalle parole della vedova, Linda Ascierto, che è stata ospite nel programma di Rai 1 di Caterina Balivo, La Volta Buona. La donna ha ripercorso le tappe del suo amore con l’attore e lo ha fatto con evidente emozione.

Pietro Genuardi: la morte improvvisa

Era il 14 marzo 2025 quando il mondo della tv e in genera dello spettacolo è rimasto pietrificato dalla triste notizie della morte di Pietro Genuardi, attore de ‘Il paradiso delle signore’. L’uomo è deceduto all’età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. Un qualcosa che ha lasciato di stucco amici e parenti.

Linda Ascierto e Pietro Genuardi – www.donnaglamour.it

In queste ore, la vedova dell’attore, Linda Ascierto, lo ha ricordato a La Volta Buona, spiegando come ancora non si dia pace per la dolorosa perdita e di come la loro relazione, che andava avanti da oltre dieci anni, avrebbe meritato un finale migliore.

Il ricordo della vedova in tv

La Ascierto ha spiegato di essere stata impegnata con Genuardi per 13 anni, “13 anni meravigliosi”, ha precisato. “Sono stati i 13 anni più belli della mia vita, sono passati troppo in fretta. Non abbiamo avuto il tempo necessario per fare tutto quello che dovevamo fare, però credo sono stata una persona fortunata”, ha aggiunto con la voce commossa la vedova dell’attore. E ancora: “Ho incontrato l’amore della mia vita, e sono stata fortunata per aver incontrato il mio vero amore. Pietro è stato il mio vero amore“, ha detto con forza emozionando la padrona di casa e tutti i telespettatori.