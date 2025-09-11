Cinema e tv in lutto: è morta improvvisamente la famosa attrice

Mondo del cinema in lutto: è morta la famosa attrice Polly Holliday, celebre per le sue interpretazioni in Gremlins e Mrs. Doubtfire.

Non solo la recente dipartita della celebre attrice italiana. Il mondo del cinema e della tv, in queste ore, ha dovuto fare i conti con un altro terribile lutto. All’età di 88 anni, infatti, è morta Polly Holliday, famosa per le sue interpretazioni in Gremlins e Mrs. Doubtfire oltre che nella sitcom di successo Alice, nella quale ricopriva il ruolo della cameriera Flo.

Morta Polly Holliday

Il mondo dello spettacolo, con particolare riferimento a cinema e televisione, è rimasto scosso dalla notizia della morte della famosa attrice Polly Holliday. La donna è deceduta ad 88 anni nella giornata di martedì 9 settembre nella sua casa di New York. A ufficializzare la triste vicenda è stato il suo amico e manager, Dennis Aspland. Pare che la donna sia morta a seguito di complicazioni dovute ad una polmonite.

Celebre per i ruoli in Gremlins e Mrs. Doubtfire, la Holliday era rimasta nell’immaginario collettivo per il ruolo dell’esuberante cameriera Flo nel popolare sitcom Alice. Qui, con la battuta divenuta leggenda “Kiss mah grits!”, aveva scritto una bellissima pagina di storia del settore. Tale interpretazione le valse due Golden Globe e tre nomination agli Emmy.

La carriera

La Holliday aveva iniziato a recitare in tv nel 1974. Dopo una serie di piccole parti, si è consacrata al pubblico internazionale, con il ruolo dell’esuberante e diretta cameriera Florence ‘Flo’ Castleberry nella serie di successo di CBS Alice. Al cinema, tra gli anni ’80 e ’90, si era fatta apprezzare in ‘Gremlins’ (nei panni della famigerata signora Deagle), ‘Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre’ e ‘Genitori in trappola’, nel ruolo della direttrice di Camp Walden, Marva Kulp Sr.

Da sottolineare come la donna sia stata impegnata anche a teatro. Fu candidata a un Tony Award nel 1990 per il ruolo di Big Mama in “Cat on a Hot Tin Roof”, e recitò fino al 1994 a Broadway, in “Picnic” di William Inge.