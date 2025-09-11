“Mi sto curando, ho detto no al GF”: parla l’ex Uomini e Donne

Curiosa intervista per un noto ex volto di Uomini e Donne che avrebbe detto “no” al Grande Fratello per far fronte ad alcune situazioni legate alla salute.

In attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà la prossima edizione di Uomini e Donne dopo le polemiche di queste ore, ecco che dopo diverso tempo un ex volto del trono over è tornato a farsi sentire. Ernesto Russo, infatti, in una intervista rilasciata a Più Donna, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita confidando persino di aver detto “no” al Grande Fratello per questioni legate alla sua salute.

Ernesto Russo: come sta oggi dopo Uomini e Donne

Durante la sua partecipazione a UeD, Ernesto aveva fatto discutere per i modi molto alla mano e anche per la sua voglia di intraprendere un percorso molto passionale con una dama. Successivamente, uscito dalla trasmissione, si erano perse le sue tracce. “Sto bene, sono impegnato con nuovi progetti lavorativi”, ha fatto sapere a Più Donna.

“Ormai mi divido tra lavoro e amore: i miei figli, Yari e Guendalina, che sono la mia vita, e Marta, la mia fidanzata. Si corre sempre, ma la cosa importante è non farlo da soli. Avere persone accanto che ti riempiono d’amore è un pieno di energia per l’umore e la felicità”, ha aggiunto Russo che ha anche ammesso che sta curando alcune problematiche di salute.

Il “no” al Grande Fratello

Proprio la sua salute sarebbe stata il motivo di un particolare “no”, detto al Grande Fratello. Russo, infatti, ha raccontato: “Inaspettatamente ho ricevuto una proposta per il Grande Fratello, erano interessati al mio personaggio però ho rinunciato“, ha ammesso.

“Gli ho detto che mi sto curando e non mi sembra il caso di farmi iniezioni di insulina in mondo visione. Ma ti dirò, mi dispiace aver rinunciato perché mi sarebbe piaciuto calpestare lo stesso suolo dove Pietro Taricone ha costruito la capanna, non me ne voglia Cristina Plevani, anzi la stimo e la saluto con affetto. La seconda cosa è che sicuramente sarei evaso dalla casa, questa è una delle cose che forse mi avrebbe eccitato di più”, le sue parole.