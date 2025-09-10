Uomini e Donne, Tina Cipollari nel mirino di Cristina Plevani: ecco perché

Curioso intervento verso l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari da parte di Cristina Plevani dopo le polemiche con Mario Adinolfi.

Il botta e risposta tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari su Uomini e Donne e una possibile partecipazione, evidentemente non gradita dalla donna, da parte dell’uomo è finita tra gli argomenti di una chiacchierata tra Cristina Plevani e Lorenzo Pugnaloni. La vincitrice del primo Grande Fratello e più recentemente de L’Isola dei Famosi 2025 ha detto la sua sulla vicenda.

Uomini e Donne: Cristina Plevani su Tina Cipollari

Nel corso di una interessante intervista con Lorenzo Pugnaloni, Cristina Plevani si è trovata a rispondere ad alcune domande in merito alla curiosa querelle che si è venuta a creare tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari con il primo che si era “proposto” a Uomini e Donne e la seconda che, dal canto suo, aveva rispedito al mittente ogni “pretesa”.

La Plevani ha quindi commentato: “Tina a Uomini e Donne è trash, va bene, funziona. Mario non le toglierebbe nulla, forse abbasserebbe la cresta a qualcuno”. Una frase che potrebbe non far piacere all’attuale opinionista e che sicuramente troverà una replica molto presto.

L’affondo alla Cipollari

Al netto della prima idea sulla Cipollari e sul possibile ruolo di Adinolfi, la Plevani ha fatto anche di più sostenendo che, specie in determinate circostanze, alcuni atteggiamenti della Cipollari verso i ragazzi e gli over della trasmissione siano stati veramente al limite. “A volte c’è anche un body shaming che io eviterei, quando si criticano, anche per gioco, le donne o gli uomini che sono nel parterre. Però questo è un mio gusto. Lo fa per spettacolo ma a me non piace, ecco. Alcune esternazioni non mi piacciono”, ha detto la donna. A questo punto attendiamo la risposta di Tina che siamo sicuri, in qualche modo, arriverà.