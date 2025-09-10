Il primo flirt del Grande Fratello è servito: “Subito scintille”

Manca ancora qualche tempo all’inizio del Grande Fratello ma sembra poter esserci addirittura la prima misteriosa coppia. Cosa filtra.

Non solo le voci sui possibili opinionisti del prossimo Grande Fratello. Pare che stiano circolando rumors anche sui concorrenti e persino su una possibile prima coppia che si sarebbe formata durante i provini. Sebbene si tratti solo di indiscrezioni, sui social sta rimbalzando la notizia esplosiva in vista dell’inizio del reality.

Grande Fratello: le novità volute da Simona Ventura

In vista dell’inizio del Grande Fratello, Simona Ventura, nuova conduttrice del reality nella versione Nip, ha dato qualche anticipazione di come sarà la trasmissione. In particolare, la donna ha fatto sapere alcune delle caratteristiche del cast che comporrà la nuova edizione 2025. Super Simo avrebbe puntato sulla semplicità e sulle storie dei vari concorrenti.

In questo senso, parlando in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Ventura ha spiegato: “Torneremo a un GF classico, senza Vip e con inquilini che hanno storie da raccontare“. E a proposito di storie, come anticipato, pare che una potrebbe essere già stata scritta, per lo meno l’inizio…

L’indiscrezione sulla “prima coppia”

Come spiegato dall’esperta di gossip Deianira Marzano tramite una storia su Instagram, ci sarebbe la prima coppia del GF: “Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello sono già finiti nel mirino del gossip. Sapete perché? Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e scintille subito. Coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi e adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto. Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere”. Sarà davvero così? A questo punto non resta che attendere per saperne di più e scoprire soprattutto l’identità di questi due personaggi.