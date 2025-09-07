Il sogno di prendere parte a Uomini e Donne continua per Mario Adinolfi che ha parlato di nuovo di Tina Cipollari e del dating show di Canale 5.

Dopo essersi candidato per Uomini e Donne, in un ruolo simile a quello dell’opinionista, Mario Adinolfi ha dato il via ad un botta e risposta davvero curioso con Tina Cipollari, perno del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi. Intervistato da Fanpage, Adinolfi ha confermato il suo desiderio di prendere parte alla trasmissione spiegando cosa potrebbe portare allo show.

Mario Adinolfi e il sogno Uomini e Donne

Qualche giorno fa Mario Adinolfi, parlando a Lollo Magazine, ha spiegato che come sogno nel cassetto, si fa per dire, ci sia quello di prendere parte come opinionista a Uomini e Donne. Intervistato, ora, da Fanpage, l’uomo ha fatto alcune precisazioni confermando, però, le proprie parole. “Ho fatto una battuta per la verità, ma nella vita ho fatto mille cose inattese, che sparigliano le carte, che non ci si aspetta da Mario Adinolfi. Se capitasse, ci penserei“.

Tina Cipollari – www.donnaglamour.it

Adinolfi ha precisato anche cosa potrebbe portare nel dating show di Canale 5: “[…] Credo che ci sia lo spazio per un colpo d’ala intellettuale. Intendo che si potrebbe mettere in quel percorso, che altrimenti ha il rischio del trash, un colpo d’ala alto. Il mix alto-basso in TV funziona moltissimo […]”.

Il botta e risposta con Tina Cipollari e la frecciata

Non appena le parole di Adinolfi a Lollo Magazine si sono diffuse, tra le prime persone a rispondere c’era stata Tina Cipollari, opinionista e perno proprio di Uomini e Donne che aveva risposto che non ci fosse spazio per lui nella trasmissione. In questo senso, l’uomo ha voluto stuzzicare ulteriormente la donna e senza giri di parole ha detto: “È normale che Tina voglia blindare la sua posizione. Stai tranquilla Tina, il tuo regno del trash non te lo tocca nessuno, raggiungi vette inarrivabili. Ripeto, è naturale che blindi la sua posizione. È uno stile molto italiano difendere le proprie posizioni arroccate. Non è una novità […]”.