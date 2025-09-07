Passato, presente e futuro con annessi retroscena legati alle opportunità lavorative e la lite famosissima avuta. Parla Loretta Goggi.

Dopo l’addio a Tale e Quale Show, non senza qualche rimpianto, Loretta Goggi è tornata a parlare in queste ore in una interessantissima intervista al Corriere della Sera nella quale ha avuto modo di ripercorrere alcune delle tappe più iconiche della sua vita professionale e privata. Non è mancato un riferimento anche alla famosa lite avuta con Mike Bongiorno.

Loretta Goggi: “Non mi facevano lavorare”

Attrice, cantante, conduttrice e comica ma anche tanto, tantissimo altro. Eppure, per sua stessa ammissione, in un determinato periodo della sua vita, Loretta Goggi si è trovata a fare i conti con qualche problema. Di fatto, a causa del suo aspetto, non riusciva ad avere determinati sbocchi professionali. Al Corriere della Sera, in un’intervista di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, la donna ha raccontato tutto.

Loretta Goggi – www.donnaglamour.it

La Goggi ha spiegato che all’inizio della sua carriera non la facevano recitare in quanto “piatta”: “A 15 anni ero già alta 1,69, però non avevo seno: quindi non potevo né interpretare le bambine, né le ragazzine. Doppiavo Ornella Muti, Agostina Belli, Mita Medici”, ha detto. La svolta, però, arrivò proprio grazie all’assenza di curve: “Quando il regista Majano ha avuto bisogno di una piatta per fare La Freccia Nera che doveva passare per un maschio. Il premio l’ho vinto per quello. L’ho vinto perché ero piatta”.

Curiosa anche la motivazione dietro alle pose per PlayBoy: “Ero stanca di essere la vicina di casa, la ragazza della porta accanto. Mi sono detta: io voglio essere quella del piano di sopra come Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza con quel poveraccio che perde la testa”, ma per lei non c’è mai stato alcun nudo integrale ma “solo i vestiti di chiffon trasparenti con le mutandine”.

La lite con Mike Bongiorno

Nel corso della sua immensa carriera, la Goggi ebbe modo di mettersi in gioco come cantante, come attrice e in generale in diversi ruoli nel mondo dello spettacolo collaborando con i più grandi del piccolo schermo. Tra questi anche Mike Bongiorno: “Ho incontrato Mike negli ultimi anni e non era la persona più facile con cui accompagnarsi. Ma non posso dire che sia stata una persona intrattabile. Questo no”.

Ed entrando nello specifico della lite avvenuta a Miss Italia quando Mike non la chiamava sul palco e lei restava nel backstage: “Se mi sono mai pentita della lite? No, non mi sono pentita per niente, perché credo di essermi comportata in maniera educata, secondo il contratto che avevo firmato. Mi sono sentita offesa soprattutto come donna per un’attesa di 20 minuti dietro le quinte quando invece dovevamo condurre insieme. L’ho trovata una mancanza di rispetto“.