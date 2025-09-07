Nuovo mese, nuovo look per Diletta Leotta che ha sorpreso i suoi fan sui social mostrando alcune foto con i capelli leggermente diversi dal solito.

Solamente alcune settimane fa il suo outfit trasparente alla festa di compleanno aveva creato non poche polemiche. Ora, Diletta Leotta è stata protagonista di un curioso cambio look per quanto concerne i suoi capelli. Anche in questo caso, però, le reazioni non sono mancate e non tutte sono state positive per la conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta: cambio look per i capelli

Quando si tratta di Diletta Leotta, si sa, ogni scusa è buona per commentare e dire la propria. Spesso, però, non tutti i pareri sono positivi per la bellissima conduttrice di DAZN che anche in queste ore è stata avvolta da un’ondata di messaggi da parte degli utenti social che la seguono su Instagram a seguito di un particolare cambio look.

Diletta, infatti, ha deciso in queste ore di modificare leggermente il proprio stile per quanto concerne i capelli. La donna ha optato per mantenere lo stesso colore e lo stesso taglio ma, al contrario, di aumentare un po’ lunghezza e volume ai suoi capelli. In che modo? Aggiungendo delle extensions almeno stando agli utenti del web che hanno commentato le sue foto e hanno notato la differenza.

Le foto e le reazioni

Il volto di DAZN ha condiviso ben cinque scatti nei quali ha messo in evidenza il suo cambio look per i capelli. In alcune immagini frontali è stato possibile apprezzare la bellezza di Diletta ma il dettaglio sulla lunghezza dei capelli, per ovvie ragione, è stato possibile apprezzarlo soprattutto dagli scatti di spalle. “New look”, si è limitata a scrivere la donna nella didascalia del post social lasciando libero spazio ai fan.

“Sempre più bella”, hanno scritto diversi seguaci. “Una meraviglia, la più bella”, si legge ancora. Come anticipato, però, qualcuno ha avuto da ridire. Non sono mancati, infatti, gli haters che hanno calcato la mano dicendo: “Ci mancavano solo i capelli finti“, “Anche questi sono finti”, hanno scritto i più cattivi tra gli odiatori facendo riferimento, evidentemente, ai presunti ritocchi della Leotta.