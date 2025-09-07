Lo chef Bruno Barbieri si prepara ad una stagione televisiva importante senza dimenticare l’importanza del percorso e le tante incognite.

Ha stupito tutti con la sua casa super perfetta e magicamente ideata ma le sorprese per quanto riguarda Bruno Barbieri non finiscono mai. Infatti, almeno a livello televisivo, il noto chef è prontissimo ad una nuova stagione con i suoi programmi. Da MasterChef a 4 Hotel dove ormai è volto apprezzato e stimato. A Fanpage, l’uomo ha avuto modo di raccontare qualcosa sulla sua carriera e i sacrifici necessari per arrivare ad un certo livello e, soprattutto, mantenerlo.

Bruno Barbieri: tra 4 Hotel e MasterChef

Nel corso delll’intervista rilasciata a Fanpage, Bruno Barbieri ha subito fatto il punto sulla nuova stagione di 4 Hotel spiegando le novità e in generale sottolineando i cambiamenti che ci sono stati negli anni nel settore in questione. “4 Hotel entra nelle case degli italiani e abbiamo cercato di uscire da certi circuiti, ci sarà sempre chi va in centro a Venezia o Firenze, ma esiste anche l’hinterland”, ha sottolineato l’uomo.

“Noi permettiamo a chi non ha potenza economica di approdare a un certo mercato. L’Italia ha dei borghi nascosti dal Nord al Sud e guardando il programma, anche fuori dall’Italia, si accende come una lampadina e arrivano anche stranieri […]”.

Il discorso di Barbieri si è poi spostato su MasterChef e alcune polemiche attorno a chi, dopo aver preso parte al programma, ha lamentato di non aver avuto opportunità in grandi cucine. In questo senso, lo chef ha spiegato: “Non raccontiamoci balle, se c’hai la stoffa, se hai quella manualità, quella voglia, quei sogni, le cucine italiane sono aperte. Il problema è averli. Chi arriva a MasterChef ha talento, ma poi deve avere la forza di non farsi travolgere, bisogna fare dei sacrifici, tirarsi su le maniche. Se vai a lavorare da Antonino Cannavacciuolo, nella sua cucina, non ti regala niente, anche se sei uscito da Masterchef, anche se l’hai vinto. Devi comunque dimostrare chi sei e farlo veramente, perché la cucina è sacrificare la propria vita […]”.

I sacrifici e la tv: “Oggi ci sei, domani…”

L’intervista rilasciata a Fanpage, della quale vi stiamo riportando solo alcuni passaggi, Barbieri ha tenuto sempre a sottolineare l’importanza del lavoro e dei sacrifici per raggiungere determinati livelli. In questo senso, unendo la vita in cucina a quella della televisione, l’uomo ha spiegato senza giri di parole: “Chi arriva in un programma come MasterChef fa il suo percorso, però deve capire che è all’inizio della carriera, si pensa di saper fare tutto, ma non è così”.

A giocare un ruolo decisivo in questa illusione è il fatto di trovarsi in tv: “[…] Devi capire cos’è che vuoi fare. Devi farti delle domande, perché la televisione è una di quelle cose che oggi ci sei e domani chissà, sei diventato vecchio e non servi più. Bisogna essere attenti a sapere cosa si vuole fare nella vita […]”, ha tenuto a precisare Barbieri.