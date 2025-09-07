Cristina Chiabotto: la confessione che riguarda Alex Del Piero

Bellissima e simpaticissima, Cristina Chiabotto ha avuto modo di raccontare tanti aneddoti sulla sua vita privata e professionale. Persino su Alessandro Del Piero.

Qualche settimana fa aveva entusiasmato tutti la sua vacanza perfetta. Adesso, Cristina Chiabotto è tornata a parlare a La Gazzetta dello Sport dove ha avuto modo di svelare diversi retroscena interessanti legati alla sua vita privata ma anche alla carriera. Tra i passaggi più simpatici e curiosi anche uno legato al rapporto con Alessandro Del Piero, con cui ha condiviso per diversi anni la famosa pubblicità Rocchetta e Uliveto.

Cristina Chiabotto: la tv e il successo

Nel corso della sua carriera, Cristina Chiabotto ha avuto modo di farsi conoscere per la sua bellezza ma anche per la sua abilità a calcare diversi palcoscenici importanti del piccolo schermo. La donna, bellissima ed ex Miss Italia, ha accompagnato per tanti anni il pubblico della televisione con la quale ha avuto un rapporto piuttosto chiaro.

Al netto del successo, la bellissima Cristina ha spiegato cosa abbia fatto differenza nel suo percorso: “A me ha aiutato la voglia di normalità: appena potevo tornavo nel mio paese, Borgaro Torinese”, le sue parole. “E ho sempre frequentato le amiche di sempre, quelle delle scuole elementari dei salesiani di Torino. Per non trovarsi in situazioni spiacevoli serve tutto, anche un pizzico di fortuna”.

Il retroscena su Alex Del Piero

Tra i vari impieghi avuti negli anni, come detto, la Chiabotto è stata volto di una famosa pubblicità per Rocchett e Uliveto insieme allo storico ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero. Proprio sull’ex attaccante bianconero, la donna ha raccontato: “Mi tornano in mente i fuorionda da set, ci siamo divertiti e abbiamo condiviso nove anni di spot“, le sue parole.

Per l’ex Miss, il rapporto con Del Piero e quell’impiego nella pubblicità hanno rappresentato tanto: “Un bel pezzo del mio percorso. Non mi ha mai messo in soggezione. Era presente anche in uno dei momenti che porterò sempre con me: l’inaugurazione dello Juventus Stadium, nel 2011. Una della serate più emozionanti della mia vita”, ha spiegato la donna.