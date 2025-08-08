Cristina Chiabotto non ha dubbi su come trascorrere la propria estate. L’ex miss Italia, infatti, è volata con la famiglia a Formentera.

Estate è sinonimo di vacanze e Cristina Chiabotto lo sa bene. L’ex miss Italia non ha avuto dubbi sulla meta prescelta: Formentera, bellissima isola situata nell’arcipelago delle Baleari. Qui Cristina si sta godendo il sole e le acque cristalline in compagnia della sua splendida famiglia, formata da lei, Marco (suo marito) e dalle loro figlie, Luce e Sofia.

La vacanza a Formentera

Dunque, Formentera è la meta prescelta da Cristina Chiabotto per le sue vacanze in famiglia. Una scelta comprensibile, visto che l’isola offre spiagge di sabbia finissima e acque cristalline. Una bellezza paesaggistica unica che la modella ha deciso di immortalare in alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

In un carosello fotografico, in particolare, Cristina ha raccolto una serie di foto-ricordi della vacanza: dalle spiagge mozzafiato alle sue bambine mentre giocano sulla sabbia, dagli aperitivi al tramonto con gli amici al bacio appassionato con Marco. A completare il tutto una descrizione che recita: “Incantata e innamorata“, un riferimento alle emozioni che Formentera regala ogni anno ai suoi turisti.

La famiglia di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto ha creato insieme a Marco Roscio la famiglia dei suoi sogni. La coppia si è conosciuta nel 2018, in un periodo complicato per la modella a causa della separazione da Fabio Fulco, suo fidanzato di lunga data.

Tra Cristina e Marco fu un vero e proprio colpo di fulmine e un anno dopo, nel 2019 la coppia ha deciso di sposarsi presso la chiesa di Sant’Umberto, per poi organizzare un ricevimento da sogno alla Reggia di Venaria. Due anni dopo il grande annuncio: la nascita di Luce, la loro prima figlia, mentre nel 2022 Cristina ha messo al mondo Sofia, la secondogenita.

Insomma, una storia d’amore da fiaba che ha saputo resistere nel tempo e che continua a far sognare i fan della modella.