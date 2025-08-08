Un’amata coppia nata ad Amici si separa: arriva la conferma ufficiale

Una coppia nata all’interno della scuola di Amici e amatissima dal pubblico ha deciso di dirsi “addio”. Ecco di chi si tratta.

Nella scuola di Amici non solo nascono talenti destinati a sfondare nel mondo della spettacolo, ma a volte anche amori. Tuttavia, non sempre le relazioni nate nel celebre talent di Canale 5 conoscono il lieto fine ed è quello che è capitato anche a una delle coppie più amate delle ultime edizioni. Scopriamo che cosa è successo.

Marisol e Petit si sono lasciati

L’edizione 2023 di Amici ha visto nascere una coppia che ha fatto battere il cuore di milioni di fan: stiamo parlando di Marisol e Petit. Lei ballerina, lui cantante, sin dai primi giorni in casetta hanno mostrato di avere una grande complicità che ben presto si è trasformata in qualcosa di più.

La loro relazione era proseguita fino alla fine del talent, dato che entrambi erano riusciti ad accedere alla fase finale, e poi è andata avanti anche al di fuori della scuola. Ma sin da subito avevano cominciato a diffondersi delle voci secondo cui la ballerina e il cantante si fossero lasciati, gossip a cui Marisol aveva risposto con fermezza: “Ho visto su Twitter un po’ di notizie del genere, ma ahimè, ci sopportiamo ancora“.

Eppure a distanza di un anno sembra che le cose siano cambiate. Era da un po’ di tempo che la coppia non si faceva vedere assieme, il che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Ed è proprio sotto un post pubblicato di recente da Marisol che un utente ha chiesto: “Con Petit è finita?“. A questo commento la ballerina ha risposto subito: “Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene“. Petit

Cosa fanno oggi Marisol e Petit

Seppur l’amore tra Marisol e Petit sia finito, la loro carriera no, anzi, sta procedendo a gonfie vele. La ballerina, infatti, nonostante abbia subìto un delicato intervento al ginocchio, è riuscita a entrare nella produzione di Cenerentola del Balletto di Roma. Il cantante, invece, ha continuato a pubblicare nuovi singoli riscuotendo un ottimo successo nel pubblico.