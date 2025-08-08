Bebe Vio, gli scatti per il compleanno del fidanzato: i festeggiamenti in spiaggia

La campionessa di scherma ha festeggiato il compleanno di Gianmarco Viscio, suo fidanzato, baciandolo alla luce del sole.

Bebe Vio è raggiante come non mai. La campionessa di scherma sta vivendo una bellissima storia d’amore con Gianmarco Viscio, suo fidanzato da ormai tre anni. La coppia è stata paparazzata dal giornale Gente in occasione del compleanno di Gianmarco, e davanti all’obbiettivo sono parsi più complici e innamorati che mai.

Il compleanno di Gianmarco Viscio

Stando a quanto riportato dal settimanale Gente, Bebe Vio e Gianmanrco Viscio hanno festeggiato i trent’anni di lui sulla spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina. Con loro alcuni amici stretti e tutti insieme si sono scatenati a suon di musica davanti al mare.

Ma ad aver catturato l’attenzione dei presenti (e dei paparazzi) è stata sicuramente la grande complicità che lega Bebe a Gianmarco. Del resto la coppia ha deciso di non nascondersi, ma di dare prova a tutti del loro amore scambiandosi dei dolci baci e dei teneri sorrisi, una prova che l’amore che li lega è forte e sincero.

La storia d’amore tra Bebe Vio e Gianmarco Viscio

Bebe Vio e Gianmarco Viscio fanno coppia fissa da ormai tre anni. Non si sa molto sul loro primo incontro, ma la prima volta che sono stati visti insieme è stata nel 2022. Da quel momento diversi fan della campionessa hanno iniziato a pensare che tra lei e il giovane ci fosse del tenero, ma nessuno dei due diretti interessati aveva voluto lasciare delle dichiarazioni in merito.

Dopo anni passati lontani dai riflettori, la coppia ha poi deciso di rendere pubblica la propria relazione lo scorso febbraio, quando Bebe Vio ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post contenente alcuni scatti di una loro vacanza in Africa. Qui la campionessa si è fatta fotografare in compagnia del suo Gianmarco, dando vita a un tenero scatto che ha fatto in poco tempo il giro del web.