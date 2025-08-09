Barbara D’Urso e il mito della laurea in Medicina: ecco la verità sul percorso di studi dell’amata conduttrice.

Barbara D’Urso sta vivendo un periodo particolare della sua carriera. Dopo la fine della lunga esperienza alla guida di Pomeriggio Cinque, programma che ha rappresentato per anni il suo biglietto da visita televisivo, la conduttrice napoletana si trova in una fase di svolta dopo l’annuncio ufficiale della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, torna alla ribalta anche una curiosità che negli anni ha alimentato discussioni e convinzioni errate: il suo titolo di studio.

Barbara D’Urso e il mito della sua laurea in Medicina: il retroscena

Per molti italiani, Barbara D’Urso è e resterà per sempre La dottoressa Giò, personaggio che ha interpretato tra il 1997 e il 1998 su Rete 4 e, più di vent’anni dopo, nel 2019 su Canale 5. La sua interpretazione fu talmente convincente da indurre una parte del pubblico a credere che fosse davvero una dottoressa, laureata in Medicina.

Questa voce, mai confermata e del tutto falsa, ha continuato a circolare negli anni, alimentata forse anche dal fatto che in famiglia c’è realmente chi lavora in ospedale, ovvero uno dei suoi figli.

La verità sul suo titolo di studio

La realtà è molto diversa, come riportato da Tutto.tv, Barbara D’Urso ha conseguito la maturità classica presso il liceo Genovesi di piazza Gesù, a Napoli. Dopo il diploma, non ha proseguito gli studi universitari. Negli anni in cui frequentava la scuola, arrivare alla maturità rappresentava già un obiettivo importante, soprattutto per una donna.

Terminati gli studi, si trasferì a Milano per cercare di entrare nel mondo della moda, ma trovò subito uno scoglio: l’altezza, non conforme agli standard richiesti all’epoca. Quell’ostacolo si rivelò però l’inizio di un nuovo percorso, che l’avrebbe portata verso la televisione, la recitazione e, in seguito, la conduzione di programmi di grande successo.