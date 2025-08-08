Il cantante ha partecipato a un evento presentato da Simona Ventura e Giovanni Terzi dove ha svelato alcuni aneddoti inaspettati.

Sono ormai passati cinque anni da quella sera di febbraio del 2020, quando Morgan e Bugo misero in atto una vera e propria lite sul palco del Festival di Sanremo. A distanza di qualche tempo, Morgan è tornato sull’argomento e l’occasione è arrivata con “La terrazza della Dolce Vita”, manifestazione tenuta a Rimini e condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Qui il cantante ha dato vita a un vero e proprio show in cui ha svelato alcuni retroscena inaspettati sul “caso Bugo”, spiegando anche quale sia stato l’esito del processo.

La lite a Sanremo 2020

Ma facciamo un passo indietro. I fatti cui Morgan si riferisce risalgono al 2020, quando durante il Festival di Sanremo tra lui e Bugo, con cui faceva coppia durante la gara, scoppiò una tremenda lite. Nel corso della quarta serata avrebbero dovuto eseguire “Sincero”, il loro brano, ma durante la performance Morgan modificò il testo, lanciando una vera e propria invettiva contro il collega.

Di tutta risposta Bugo lasciò il palco qualche istante dopo l’inizio dell’esibizione e a quel punto Amadeus dovette dichiarare che i due cantanti erano ufficialmente squalificati dalla kermesse. Da quel momento il caso si spostò persino in tribunale ed è proseguito per anni, finché a vincere la causa fu proprio Morgan.

Le rivelazioni inaspettate di Morgan

Tornando al presente, durante l’evento a Rimini, Morgan è tornato a parlare della vicenda: “Sapete chi ha vinto tra me e Bugo? Io. Ma non lo dico io, lo ha detto il tribunale“. Subito dopo il cantante ci ha scherzato su: “Non ho potuto godermi il successo, c’era sempre la Digos alle calcagna“.

Un riferimento ironico ai molteplici problemi giudiziari cui il cantante ha dovuto affrontare, dato che attualmente è coinvolto in un processo dopo essere stato accusato di stalking da Angelica Schiatti, sua ex compagna.