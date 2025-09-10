Intervista a tuttotondo per Giorgia Surina che ha raccontato alcuni aspetti molto personali e anche dolorosi della sua vita.

In passato si era mostrata senza filtri facendo vedere alcune problematiche con la pelle. Adesso, in una bella intervista a F, Giorgia Surina si è raccontata a 360° affrontando tematiche di strettissima attualità che la coinvolgono in prima persona. La conduttrice radiofonica e attrice ha spiegato il suo percorso di vita che l’ha portata a non avere figli anche a causa di una malattia.

Il percorso di vita di una donna: parla Giorgia Surina

Ogni donna si costruisce il proprio percorso e rispetto al passato, adesso, si è molto più libere anche mentalmente. Questo il concetto espresso da Giorgia Surina a F, le cui parole sono state riprese anche da Leggo: “Una volta si seguiva un percorso prestabilito: scuola, fidanzato, matrimonio, casa, mutuo, bambini. Oggi tante vogliono decidere da sole che cosa è meglio per loro: c’è chi sceglie di non avere figli, chi potrebbe vivere senza un uomo ma non senza un figlio. Diventare madri da sole non è un atto di egoismo, come dicono alcuni, ma è un gesto esplosivo di amore”, ha detto.

Nel suo caso specifico, la Surina ha quindi raccontato il dramma vissuto: “Ho avuto problemi di salute. Non un tumore al seno come è stato detto, ma dopo tre interventi ho capito che la vita mi stava mandando dei segnali. Una delle cose che ho imparato dalla malattia è lasciar andare. Per me la priorità è stare bene, non tornare in una sala operatoria”.

La donna ha ammesso che, in un certo senso, le rimarrà sempre un chiodo fisso: “Mi rimarrà sempre il pensiero: ‘chissà come sarebbe stato avere un bambino?’. Però mi sento un po’ mamma dei miei genitori, che sono anziani, e della mia micia”, ha dichiarato a F la conduttrice.

Il fidanzato e il matrimonio con Vaporidis

Interessante passaggio anche in tema amore: “Ho un fidanzato da tanti anni. Ma è un segreto, non lo dico mai, perché dopo le varie vicissitudini evito l’argomento”, ha detto la Surina. Un altro argomento che non affronta troppo volentieri è il matrimonio con Nicolas Vaporidis che, stando alle sue parole, non è altro che “il risultato di un breve periodo emotivamente complicato. Non ne parlo volentieri, non ne sono fiera…”.