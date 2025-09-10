Clizia Incorvaia parla della figlia e dei social: gelo in studio con gli ospiti

L’esposizione sui social dei figli è stato uno dei temi affrontati da Clizia Incorvaia a La Volta Buona. Non tutti hanno avuto le stesse opinioni.

La vicenda molto controversa tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina in merito all’esposizione social della figlia, Nina, è stata oggetto di alcuni passaggi anche in occasione della recente puntata de La Volta Buona su Rai 1, dove l’influencer è stata ospite. Nello studio si è parlato appunto della decisione di molti genitori di condividere la vita dei propri figli e le argomentazioni della Incorvaia non hanno trovato tutti pareri esattamente positivi.

Clizia Incorvaia e l’esposizione sui social dei figli

Intervenuto nella puntata recente de La Volta Buona su Rai 1, Clizia Incorvaia ha affrontato il delicato tema dell’esposizione dei figli sulle piattaforme social. In questa ottica, la donna è stata recentemente protagonista di uno scontro di fuoco con l’ex, Francesco Sarcina, che, di fatto, le ha vietato di esporre la loro figlia, Nina.

Clizia Incorvaia – www.donnaglamour.it

“Continuo a farlo perché preferisco non estromettere mia figlia dalla mia vita”, ha detto Clizia in tv dalla Balivo. “Nasco come personaggio social e se lavori con il pubblico, non puoi escludere i tuoi figli”, ha aggiunto. “Ora posto sue foto solo di spalle, lei ha vissuto come un trauma il fatto di sentirsi esclusa quindi ogni tanto la pubblico perché altrimenti pensa che ci sono figli di serie A e di serie B”, ha aggiunto ancora la donna facendo riferimento al fatto che l’altro figlio, Gabriele, avuto da Paolo Ciavarro, invece, è spesso protagonista di alcuni contenuti.

Gelo in studio: la posizione di Palmas e Santarelli

Le parole della Incorvaia, va detto, sono state commentate anche da alcune ospiti presenti in studio. Su tutte Giorgia Palmas e Elena Santarelli. La prima ha spiegato che non si trovi proprio dello stesso avviso dell’influencer in quanto, per esempio, sua figlia di 17 anni non sarebbe stata affatto felice di scoprire che la sua crescita e le sue tappe di vita fossero state raccontate pubblicamente.

Anche la Santarelli si è detta piuttosto contraria all’esposizione dei figli. In particolare dopo un episodio capitatole nel 2017, la donna decise di non pubblicare più nulla relativamente ai ragazzi avuti con Corradi. “Posso dire al 100% che i vantaggi di non mostrare i figli sono enormi”, ha spiegato. A quel punto la Incorvaia ha provato a rispondere spiegando di voler coinvolgere in un “gioco soft” la figlia e non di voler mostrare e ostentare chissà cosa con lei.