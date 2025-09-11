Un lungo messaggio molto intenso ha stupito tutti: gli auguri di Raffaello Tonon ad Alessandra Amoroso, diventata mamma di Penelope.

Nei giorni scorsi Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta. Una notizia bellissima che ha entusiasmato tutti i fan della cantante e anche diversi personaggi famosi tra cui, in modo anche inaspettato, Raffaello Tonon che via social ha voluto omaggiare l’artista e, in generale, fare una riflessione molto speciale.

Alessandra Amoroso mamma: la dedica di Raffaello Tonon

Tra i vari messaggi di auguri arrivati a Valerio Pastore e Alessandra Amoroso per essere diventati genitori, come detto, ha fatto particolarmente parlare quello di Raffaello Tonon. L’uomo, infatti, riprendendo il post di annuncio della cantante, ha condiviso una storia social su Instagram molto riflessiva che ha emozionato l’intero web.

“Ho conosciuto la Amoroso quando lavoravo in radio, dopo l’intervista tra me e me l’ho sempre definita l’amorosa Amoroso. Sì, la cordialità con cui affronta la vita la rende Amorosa, come dice la Treccani: ‘Che ha disposizione ad amare'”, ha scritto Tonon.

E ancora: “Possiamo immaginare come amerà Penelope (il nome scelto per la figlia ndr), accolta con i versi di una canzone di Jovanotti. È romantica la frase: ‘Entra nella mia vita e fai ciò che vuoi’ quanto pericolosa, se seguita alla lettera”.

La riflessione personale e gli auguri

Tonon ha quindi proseguito nel suo messaggio arrivando a fare una riflessione anche di carattere molto personale: “Non ho figli, ho avuto un padre che ha lasciato il tempo che ha trovato, quindi non sono molto indicato per consigliare o commentare. Desidero, però, dire che, a mio avviso, un bimbo che entra nella vita dei genitori deve essere messo nella condizione di fare ciò che vuole dopo aver avuto l’educazione, dopo essere stato strigliato all’occorrenza, capito e valorizzato. Fosse semplice”.

Da qui gli auguri alla cantante e a Valerio Pastore: “Auguro ad Alessandra e al suo compagno di vivere a pieno la figlia, il resto arriverà dal caso come la luna che ha illuminato i suoi primi vagiti. Congratulazioni”. Al momento non sappiamo se la coppia abbia risposto ma sicuramente, leggendo le parole di Raffaello, si sarà emozionata.