“Falsi, si approfittavano”: Diletta Leotta vuota il sacco

Sfogo in radio per Diletta Leotta che ha raccontato qualcosa di molto personale legato ad alcune amicizie che, in realtà, non erano tali.

Dopo essere stata al centro di alcuni rumors scoppiettanti in merito ad un “no” detto ad un programma tv, Diletta Leotta è tornata ad essere protagonista per alcune dichiarazioni rilasciate in radio. Come sempre impegnata su radio 105, la bella conduttrice ha raccontato come siano cambiate le sue amicizie dopo il matrimonio con Karius.

Diletta Leotta e le amicizie perse

Nel corso di una simpatica chiacchierata con Daniele Battaglia e Jack La Furia su Radio 105, Diletta Leotta ha raccontato come siano cambiate certe dinamiche con gli amici dopo il matrimonio. Nello specifico, la donna ha svelato, con un certo fastidio, di aver scoperto “amici falsi”. Una confessione che ha spiazzato tutti.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

A domanda precisa di Daniele Battaglia sulle amicizie perse dopo le nozze, Diletta ha risposto con sincerità: “In realtà non ho perso nessun amico. Anzi, ho trovato gli amici veri. Perché prima ero circondata da amici falsi che si approfittavano di me che sono una brava ragazza e anche molto buona e disponibile”, le sue parole.

I veri amici

Argomentando meglio la situazione vissuta, al netto dell’ironia che Battaglia e Jack La Furia stavano facendo, la Leotta ha proseguito: “Quando sei single magari organizzi cene, inviti persone pure a casa e ti ritrovi in mezzo a contesti con un sacco di persone che fanno finta di essere amici ma amici non sono”.

E ancora: “Infatti sono rimaste in poche le mie amicizie, si contano su una mano ma sono buone, buonissime amicizie. Poche ma vere”, ha detto con orgoglio a Radio 105. Insomma, per Diletta un discorso molto importante e che ha messo in luce come sia meglio circondarsi di poche persone che provano sentimenti sinceri piuttosto che di tante, false.